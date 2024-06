Catherine Major déploie tout son talent de compositrice dans La mémoire du corps, son premier album entièrement instrumental.

Catherine Major mène depuis 20 ans une prolifique carrière d’autrice-compositrice-interprète. Mais si, avec cinq albums, la chanson a été son principal vecteur, elle a aussi composé des musiques pour d’autres – Diane Dufresne, Luce Dufault – ainsi que pour le cinéma. En 2022, elle a même transposé la pièce de Michel Tremblay Albertine en cinq temps en opéra, qu’elle a composé et orchestré, immense projet qu’elle a mené à bout de bras et qui a été couronné de succès.

Même si sa relation avec son piano a toujours été fusionnelle, c’est plus que jamais la Catherine Major compositrice qui rayonne sur ce nouvel album entièrement instrumental. La mémoire du corps est d’abord une bonne idée, celle de regarder sa vie en plongeant dans ses souvenirs sensoriels. Et la musique est certainement le meilleur moyen de transposer et faire partager ces émotions indicibles.

Il y a de la nostalgie et de la mélancolie bien sûr, mais aussi de la joie, de l’amour, des turbulences, de la plénitude. Au piano, Catherine Major est tour à tour délicate et puissante, retenue et enlevée, toujours juste. Les orchestrations qu’elle a créées pour cordes, cor anglais et parfois des voix ne sont pas qu’un enrobage : c’est plutôt un ajout léger qui se superpose aux mélodies enveloppantes dont elle a le secret.

Rue Champagneur, 9 mois, Le calme après la tempête, Quarante, Lac Notre-Dame… Les titres défilent comme autant d’images cinématographiques sur cet album lancé sous étiquette alisma, division d’Atma classique consacrée uniquement à la création instrumentale contemporaine. Avec sa sensibilité créative, la musicienne prend sa place parfaitement dans l’univers néoclassique, vraie compositrice dont la profondeur et l’originalité sont indéniables.

Une passionnante, magnifique et caressante histoire sans paroles, qui en dit plus que bien des chansons.

Extrait de Rue Champagneur

