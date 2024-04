Sur la table de chevet de Christian Bégin

Deux fois par mois, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine : l’acteur, réalisateur et animateur Christian Bégin, qu’on peut voir dans la websérie Sauve ma recette et dans la comédie dramatique La médiatrice en attendant son retour à la barre des émissions Y’a du monde à messe et La grande messe.