Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Une femme debout, Catherine Bardon

Ce roman raconte l’histoire – vraie – de Sonia Pierre, avocate haïtienne née en République dominicaine dans un campement de coupeurs de canne à sucre, au cours des années 1960. À 13 ans, elle amorce un long combat contre les injustices qui marquera toute son existence. Un parcours inspirant à découvrir en ce Mois de l’histoire des Noirs.

Une femme debout Catherine Bardon Les Escales 288 pages

On couche encore ensemble, Francis Juteau et Alice Lacroix

Trois ans après On couche ensemble, Francis et Alice sont encore un couple. Et les deux Montréalais continuent de raconter leur vie sexuelle avec humour et sans tabou. Des bribes de quotidien amusantes, entrecoupées de poèmes et tout en légèreté.

On couche encore ensemble Francis Juteau et Alice Lacroix Hamac 152 pages

Il était une fois en Amérique, Harry Grey

Bien avant le film de Sergio Leone avec Robert De Niro, il y avait le livre, mais il n’avait jamais été traduit en français jusqu’à maintenant. L’auteur y raconte le Lower East Side des années 1920 – la prohibition, l’opium, la mafia new-yorkaise –, dans un récit partiellement autobiographique qui a été écrit derrière les barreaux.