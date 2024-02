Promenons-nous dans les bois Dans le rétroviseur de Margaret Atwood

Le titre original du recueil de nouvelles de Margaret Atwood, Old Babes in the Wood, traduit mieux l’esprit de ce recueil que son titre français, Promenons-nous dans les bois. En ajoutant le qualificatif « vieux » au titre du conte classique pour enfants, l’auteure de La servante écarlate nous indique qu’elle n’est plus naïve, qu’il sera question de l’expérience qu’on acquiert tout au long d’une vie.