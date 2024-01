This photo provided by Scholastic Inc. shows the cover of “When We Flew Away: A Novel of Anne Frank Before the Diary,” written by best-selling author Alice Hoffman. (Scholastic Inc. via AP)

(New York) Avec la coopération de la Maison Anne Frank, un roman basé sur la vie de la jeune fille juste avant qu’elle ne commence à tenir un journal sera publié en septembre par l’éditeur pour enfants Scholastic.

Hillel Italie Associated Press

L’autrice à succès Alice Hoffman publiera le 17 septembre le livre When We Flew Away : A Novel of Anne Frank Before the Diary.

Le projet a été initié par les éditrices en chef de Scholastic, Lisa Sandell et Miriam Farbey, qui croyaient qu’Hoffman serait l’autrice idéale pour raconter l’histoire. Hoffman est connue pour Practical Magic et d’autres fictions sur la sorcellerie, mais elle a également écrit des livres jeunesse et un roman, The World That We Knew, sur la persécution des Juifs par les nazis.

Dans un communiqué, Hoffman témoigne que Le Journal d’Anne Frank l’avait profondément marquée lorsqu’elle avait 12 ans et « qu’il avait changé la façon dont elle percevait le monde et changé la personne qu’elle était et qu’elle deviendrait ».

« Je me demandais à quoi ressemblait la vie d’Anne avant le journal et ce qui l’avait amenée à devenir l’écrivaine dont la voix parlait pour toute la génération de ceux dont les vies ont été ruinées ou détruites par l’occupation nazie, une voix qui ne nous permettra jamais d’oublier ce qui s’est passé », a-t-elle relaté.

Hoffman s’est appuyée sur des archives, dont certaines fournies par la Maison Anne Frank, pour écrire sur les Pays-Bas au début des années 1940, après l’invasion des nazis. En juillet 1942, un mois après que la jeune fille de 13 ans eut commencé son journal, la famille Frank s’est cachée dans l’annexe de l’immeuble de bureaux de son père à Amsterdam.

Elle a continué à écrire jusqu’en août 1944, le moment où la famille a été découverte par les nazis. Anne et sa sœur Margot ont été finalement déportées vers le camp de concentration de Bergen-Belsen, où elles sont mortes en 1945. Leur père, Otto, a été le seul membre de la famille à survivre à la guerre.

Le journal d’Anne Frank a été découvert par Miep Gies, une employée d’Otto Frank qui avait aidé la famille pendant qu’elle se cachait. Après la guerre, elle a confié le journal à Otto Frank, qui l’a publié pour la première fois en néerlandais en 1947. Depuis, Le Journal d’Anne Frank a été traduit dans des dizaines de langues et vendu à des millions d’exemplaires.