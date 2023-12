Encore cette année, les livres québécois ont la cote auprès des abonnés de Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), qui a publié lundi son palmarès des documents les plus empruntés de 2023.

Que notre joie demeure, de Kevin Lambert, est le roman le plus emprunté de 2023, suivi de L’Affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, de Maple – un polar trashicomique, de David Goudreault, et de Montréal-Nord, de Mariana Mazza. Signe que la littérature québécoise se porte bien, la proportion de romans québécois figurant au palmarès de BAnQ est passée de 20 % en 2018 à 50 % l’année dernière et cette année.

De zéro à millionnaire – investir en Bourse sans souffrir, du journaliste de La Presse Nicolas Bérubé, arrive pour sa part en première position de la catégorie Documentaires, essais et biographies.

Dans la catégorie Bande dessinée, 10 des 12 bédéistes présents sont Québécois. Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid, se hisse au premier rang, tandis que six tomes de la série de Riad Sattouf L’Arabe du futur figurent au palmarès.

Du côté des livres pour enfants, la Britannique J. K. Rowling demeure la chouchoute : sept de ses livres – avec en tête L’Ickebog – figurent parmi les 20 romans les plus empruntés.