Quoi lire cette semaine ? Voici les suggestions de nos journalistes.

« Ce Goncourt inattendu, élu au 14 e tour, en a peut-être surpris plusieurs qui s’attendaient à voir le roman d’Éric Reinhardt ou encore celui de Gaspard Koenig remporter le prix. Mais à sa lecture, on ne manque pas de déceler un charme indéniable. C’est le genre de roman à la beauté classique et au style indémodable, qu’on lira sans aucun doute avec le même plaisir dans 10 ou 20 ans. Une écriture dont la musicalité poétique n’est pas sans rappeler celle d’Éric Chacour dans Ce que je sais de toi », écrit notre journaliste Laila Maalouf.

Veiller sur elle : Un Goncourt au charme certain

« Comment définir son identité quand on navigue entre deux cultures et deux mondes ? À travers la voix de son personnage, Michael Gouveia, un jeune auteur né à Montréal de parents portugais, raconte avec sincérité le conflit identitaire d’un fils d’immigrants », écrit notre journaliste Laila Maalouf.

Les alchimies : Un roman aussi sombre qu’un tableau de Goya

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les alchimies

« Incursion dans les excès tragiques et les expérimentations de jeunes étudiants en médecine, jusque dans la noirceur des catacombes où sera créée une société secrète de médecins, ce roman sombre et audacieux explore les pulsions destructrices qui se cachent derrière le grand génie et le démon de la connaissance », écrit notre journaliste Laila Maalouf.