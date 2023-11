Pour réfléchir, s’informer ou découvrir de grandes plumes, voici nos suggestions du jour parmi la quantité d’activités prévues au Salon du livre de Montréal ce jeudi.

Réflexions journalistiques

Les jour­nal­istes Frédérick Lavoie, Francine Pel­leti­er et Alexan­dra Sza­c­ka, qui ont fait paraître respectivement les livres Troubler les eaux, Au Québec, c’est comme ça qu’on vit et Je ferai le tour du monde, cette année, aborderont les défis de leur méti­er alors que cen­sure et lib­erté d’expression sont au cœur des débats, en cette ère où la menace des géants du web pèse plus que jamais sur les médias cana­di­ens.

Table ronde Libre de raconter le journalisme : de 15 h à 16 h, à l’Espace littéraire

Laila Maalouf, La Presse

Un tête-à-tête autour de la spiritualité

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Frédéric Lenoir

Le philosophe, sociologue et écrivain français Frédéric Lenoir est de passage à Montréal pour présenter son plus récent livre, L’odyssée du sacré. Avec l’autrice de Retrou­ver l’essentiel et conférencière Nicole Bordeleau, il discutera de spir­i­tu­al­ité, des valeurs et croy­ances qui nous guident et de la place qu’elles occupent au sein de la société.

La spiritualité autrement : de 16 h 30 à 17 h 15, à l’Agora

Pour en savoir plus sur la Chine

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Lépine

L’ancien journaliste de Radio-Canada Jean-François Lépine sera en séance de dédicaces pour son nouveau livre, Les angoiss­es de ma prof de chi­nois. Ce sera l’occasion de faire un brin de jasette avec celui qui a été correspondant à Pékin au début des années 1980 et représentant du Québec en Chine, plus récemment.

De 19 h à 20 h 30, au kiosque 2725

