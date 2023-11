Lisbeth Salander est de retour dans le septième livre de la série Millénium, La fille dans les serres de l’aigle – le premier signé par la romancière suédoise Karin Smirnoff. Nous avons joint l’autrice en Suède pour lui parler de ce livre qui renoue avec les premiers titres de la célèbre saga.

Première autrice de la série

Avec La fille dans les serres de l’aigle, Karin Smirnoff amorce la troisième trilogie de la série Millénium, créée au début des années 2000 par le journaliste Stieg Larsson. Celui-ci est mort subitement avant de voir sa trilogie publiée et tout le succès qu’elle a connu (plus de 100 millions d’exemplaires vendus dans le monde et des adaptations au cinéma). Il travaillait alors sur un quatrième titre qui n’a jamais vu le jour, et il avait l’intention d’écrire sept romans pour compléter la série. Après une longue bataille judiciaire entre sa conjointe et sa famille, qui a finalement hérité des droits sur la série, le journaliste et auteur suédois David Lagercrantz a été choisi pour écrire les tomes 4 à 6. Puis Karin Smirnoff a obtenu le mandat d’écrire les tomes 7 à 9. Cette ancienne journaliste devenue romancière avait écrit quatre livres avant de se lancer dans Millénium. Seul l’un d’entre eux a été publié en français à ce jour : Mon frère, un roman familial sombre paru chez JC Lattès en 2021.

Corruption dans le Nord

PHOTO THRON ULLBERG, FOURNIE PAR ACTES SUD Karin Smirnoff

L’action de ce septième opus est située dans le nord de la Suède (où vit l’autrice), dans une ville fictive qui est devenue « un vrai repaire de gangsters » depuis que les investissements massifs dans l’énergie verte ont attiré de dangereuses bandes criminelles. Mikael Blomkvist, en deuil de sa revue Millénium qui est devenue une émission balado, s’y rend pour rejoindre sa fille qui doit se marier avec un employé de la municipalité, gangrenée par la corruption. « Beaucoup de choses sont inventées, mais c’est toujours la réalité, avec les grosses sommes d’argent qui rentrent… Et je crois que c’est un problème global », avance Karin Smirnoff. Lisbeth Salander, de son côté, doit sauver sa jeune nièce qui habite dans cette même ville et qui est exploitée par des motards à qui sa mère doit de l’argent.

Des personnages à réinventer

PHOTO FOURNIE PAR ALLIANCE Les acteurs Noomi Rapace et Michael Nyqvist dans l’adaptation suédoise de la série au cinéma

Tandis que Mikael Blomkvist se rapproche de sa fille et de son petit-fils, on découvre une Lisbeth Salander plus mûre et un nouveau personnage central, sa nièce Svala. « J’étais un peu fatiguée de Lisbeth parce que je la trouvais un peu trop adolescente, confie Karin Smirnoff. Je voulais qu’elle soit plus femme, moins comme une héroïne et plus comme une anti-héroïne, avec plus de chair et de sang. » Personne – et surtout pas la famille Larsson –, souligne l’autrice, ne lui a donné de directives par rapport à ce qu’elle pouvait ou ne pouvait faire. « Comme tout le monde, les personnages peuvent changer, il peut leur arriver quelque chose. C’était très important pour moi de créer mes propres personnages pour me rapprocher d’eux. Mikael était pour moi le personnage le plus difficile parce que je ne l’aimais pas beaucoup dans les livres précédents, donc je ne savais pas vraiment quoi en faire exactement. Je dois le détendre un peu pour lui faire voir la vie autrement. Ce n’est donc qu’un début et je pense que j’ai besoin de trois livres pour y arriver [rires]. »

Une violence crue

PHOTO ARCHIVES BLOOMBERG Stieg Larsson, créateur de la série Millénium

Dans ses romans précédents comme dans La fille dans les serres de l’aigle, Karin Smirnoff n’hésite pas à décrire des scènes de violence qui rappellent, d’une certaine manière, celles des livres de Stieg Larsson. « David Lagercrantz n’aime pas la violence ; il voulait écrire des romans d’action, souligne l’autrice. Moi, je reviens un peu vers Stieg Larsson, je voulais que ce soit un peu plus osé. Vous pouvez essayer de décrire la violence sous différents angles, mais il y a le risque qu’elle devienne davantage un divertissement que quelque chose que vous souhaitez expliquer. Il était donc important pour moi de garder à l’esprit que je suis une femme et que la violence que je décris se fait à travers un regard féminin. Et je pense que la violence envers les femmes est tout aussi présente aujourd’hui qu’elle l’était en 2005, lorsque les livres de Stieg sont sortis. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec moi sur le fait de décrire la violence dans la fiction, mais je pense que si vous arrêtez de parler de violence, alors vous essayez de cacher quelque chose qui existe encore et qui est toujours un problème dans la société. »

Un succès mitigé

PHOTO ARCHIVES REUTERS L’auteur David Lagercrantz, qui a signé les tomes 4 à 6 de la série

La nouvelle trilogie connaîtra-t-elle un succès à la hauteur des trois romans écrits par Stieg Larsson ? Selon Karin Smirnoff, l’engouement autour de la série n’est plus ce qu’il était, du moins en Suède. « Il y a des gens qui pensent que c’en est assez de la série, dit-elle. Un grand nombre de personnes croyaient déjà que c’était suffisant avec les romans de Stieg Larsson, alors je ne crois pas qu’ils soient pour une autre trilogie. Mais le livre [paru il y a un an en Suède] se vend bien. Je crois que les gens ont envie de retrouver Lisbeth et j’essaie de faire de cette trilogie quelque chose qui ressemblerait plus à mes propres livres qu’à la suite de la saga. » C’est d’ailleurs pour cette raison que la romancière a introduit le personnage de Svala. « Svala peut être l’héritière de toute cette histoire, et c’est un personnage sur lequel je peux continuer à écrire pendant trois livres parce qu’elle est jeune et qu’elle se rapproche de Lisbeth. »

Et la suite ?

Karin Smirnoff a déjà entamé l’écriture du huitième tome de la saga, qui doit paraître l’an prochain en suédois et porte sur l’industrie minière. Mais il est difficile pour elle de nous en dire plus à ce stade puisqu’elle ne fait aucun plan lorsqu’elle écrit. « J’ai une idée vague et j’essaie juste de suivre les personnages dans l’histoire. Pour moi, c’est beaucoup plus amusant d’écrire quand je ne sais pas ce qui va se passer », affirme-t-elle. Le dernier tome de sa trilogie devrait paraître deux ans plus tard. Qui sait ce qu’il adviendra alors de Lisbeth Salander et de sa nièce courageuse…