Une bande dessinée retraçant la carrière de l’actrice américaine Jennifer Coolidge arrive cette semaine en librairie.

L’actrice bien connue pour ses rôles dans la série The White Lotus de même que dans le film American Pie et ses suites est en vedette dans un nouveau tome de la collection « Female Force », de la maison d’édition TidalWave Comics. Dolly Parton, Madonna et Jennifer Lawrence comptent parmi les artistes dont le parcours a été décrit dans cette série consacrée aux femmes influentes.

Écrit par Darren G. Davis et illustré par Ramon Salas, la bande dessinée de 22 pages consacrée à Jennifer Coolidge aborde non seulement sa carrière d’actrice, mais également son rôle de militante pour les droits des animaux avec l’association PETA et d’alliée pour la communauté LGBTQ+.

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Female Force – Jennifer Coolidge

La sortie de la bande dessinée offerte en anglais seulement est prévue ce mercredi.