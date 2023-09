L’actrice et autrice Christine Beaulieu et l’illustratrice Caroline Lavergne

L’actrice et dramaturge Christine Beaulieu, à qui l’on doit notamment la pièce J’aime Hydro, s’est associée à l’illustratrice Caroline Lavergne pour coucher sur papier un spectacle présenté deux étés durant aux Jardins de Métis. Ainsi est né le livre illustré Les saumons de la Mitis, publié aux éditions La Bagnole.

Dans le spectacle, Christine Beaulieu racontait de l’intérieur l’épopée vécue par les saumons de l’Atlantique alors qu’ils remontent la rivière Mitis pour frayer. Les dangers qui guettent les œufs fraîchement pondus, les tacons (jeune saumon de moins de 10 cm) et les saumoneaux sont nombreux. Et le taux de survie est très faible.

Ce projet de théâtre documentaire est né d’une invitation que Christine Beaulieu n’attendait pas. « Pendant la pandémie, Pierre Thibault m’a contactée pour présenter un spectacle extérieur dans une structure architecturale qu’il a conçue aux Jardins de Métis. J’ai accepté, sans savoir de quoi je voulais parler. Une fois sur place, Alexander Reford, le directeur des Jardins, m’a parlé des saumons qui remontent la rivière Mitis. Ils sont freinés dans leur parcours par deux centrales hydroélectriques, qui sont aujourd’hui à la fin de leur durée de vie utile, et une immense chute. »

Depuis les années 1960, on transporte [les saumons] par camion pour la fraie. Ça m’a intriguée. Je suis devenue la Christine curieuse de J’aime Hydro, mais cette fois pour le saumon ! Christine Beaulieu

Ses recherches ont abouti à la création d’un court spectacle familial et très interactif, où chaque spectateur recevait en arrivant une bille qui symbolisait un œuf de saumon. L’imagination du public et le talent de la conteuse se chargeaient du reste…

ILLUSTRATION DE CAROLINE LAVERGNE, FOURNIE PAR LA BAGNOLE Extrait du livre illustré Les saumons de la Mitis

« À la fin de chaque représentation, des spectateurs me disaient que je devrais faire un livre avec cette histoire… », indique Christine Beaulieu. C’est désormais chose faite.

Dans l’ouvrage, le spectacle et la matière qui le composait sont superbement illustrés par Caroline Lavergne (qui a signé la BD Le film de Sarah). Les dessins sont à la fois poétiques et très réalistes.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’illustratrice Caroline Lavergne

C’était d’ailleurs l’un des objectifs de la dessinatrice. « Christine et moi voulions que les dessins soient les plus réalistes possible, mais un saumon, ça n’a pas une face très expressive ! J’ai donc beaucoup travaillé pour trouver ce réalisme tout en restant fidèle à un certain impressionnisme. Je ne voulais pas tomber dans le cartoon…

J’ai retrouvé la Caroline qui, à 11 ans, passait des heures devant son guide des mammifères de l’Amérique du Nord ! Caroline Lavergne

Le résultat est d’autant plus réussi que Caroline Lavergne a utilisé pour ce projet les crayons de bois, un médium qui n’est pas le sien, plus habituée qu’elle est à manipuler l’encre et l’aquarelle. Ses pages remplies à ras bord d’œufs fertilisés ou de tacons, ses oiseaux pêcheurs se régalant des alevins et ses paysages de la rivière qu’on imagine grouillante de vie ajoutent au plaisir de la lecture de ce livre « sans compromis », ces deux méticuleuses nous l’ont dit.

Christine Beaulieu estime que cette nouvelle aventure l’a sensibilisée au rôle crucial que doit jouer l’humain auprès des autres espèces.

« J’ai réalisé que l’humain est la seule espèce capable de s’imaginer dans la tête d’un saumon ou d’un autre animal. Je me dis que ce pouvoir doit venir avec une grande responsabilité. Si on ne fait rien, si on ne prend pas soin des autres espèces, ça signifie qu’on manque à notre rôle. »

L’actrice va porter de nouveau ce message en juillet prochain avec d’autres représentations des Saumons de la rivière Mitis. Des spectacles sont prévus à la Biosphère de l’île Sainte-Hélène et à Ferme-Neuve, sur les terres de l’entreprise Miels d’Anicet. Un retour à Métis est aussi prévu, toujours en juillet 2024. « Ce spectacle, je veux le jouer dehors. J’y tiens », insiste Christine Beaulieu.

Sa carrière d’actrice étant très occupée, Christine Beaulieu a peu de temps ces jours-ci pour s’attaquer à un nouveau projet d’écriture. Mais elle ne dirait pas non à une autre invitation. « Je n’ai pas l’élan de l’autrice comme Fanny Britt ou Simon Boulerice. J’ai besoin d’une invitation ! Mais j’adore écrire. Je le sais. »