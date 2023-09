C’est mercredi que sera lancé le Festival international de la littérature, avec une foule d’activités pour tous pendant 10 jours. Voici quelques idées afin d’en profiter.

Découvertes et discussions

Entretiens, performances littéraires et créations uniques sont de nouveau au cœur du FIL pour cette 29e édition. C’est ainsi qu’on pourra assister, au Musée des beaux-arts de Montréal, à une mise en musique du texte Rien ne tuera ma lumière, de la poète innue Maya Cousineau Mollen, par la compositrice anichinabée Barbara Assiginaak, chanté par la soprano innue Elisabeth St-Gelais (trois représentations le 30 septembre). Que notre joie demeure, le plus récent roman de Kevin Lambert, sera l’objet d’une adaptation sur scène présentée à l’Usine C (les 24 et 25 septembre), de même que Niagara, de Catherine Mavrikakis (les 22 et 23 septembre). Les Midis littéraires seront par ailleurs de retour sur l’Esplanade tranquille, du 25 au 29 septembre – l’occasion idéale pour assister à des discussions croisées avec des auteurs comme Ayavi Lake, Dimitri Nasrallah, Heather O’Neill et Karoline Georges.

Pour des soirées festives

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur Simon Roy, disparu en 2022

Avec Catherine Ringer et son spectacle L’érotisme de vivre en ouverture du festival, nul doute que les soirées du FIL seront hautes en couleur, à commencer par le Cabaret de la pensée qui a eu lieu le lendemain soir au Lion d’or (avec Mélikah Abdelmoumen, Paul Ahmarani et Pascale Montpetit, parmi tant d’autres). Du côté de la Librairie du Square d’Outremont, on prépare un hommage à Brigitte Fontaine qui réunira entre autres Louise Bombardier, Denise Desautels, Diane Régimbald et Rodney Saint-Éloi (le 24 septembre). Edgar Bori offrira quant à lui son premier solo sur scène en près de 30 années de carrière avec Poésinutiles (le 26 septembre au Théâtre d’Outremont), tandis que le Théâtre aux Écuries présentera sur trois soirs l’adaptation théâtrale du roman de Simon Roy Ma vie rouge Kubrick (les 27, 28 et 29 septembre). Le festival se conclura à l’Usine C avec le Bal littéraire, le 30 septembre, sur des chansons choisies par cinq écrivains qui comptent faire vibrer la salle.

Avec les enfants

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’autrice Lula Carballo

Les plus jeunes seront également de la fête au FIL puisque l’artiste Kesso et l’autrice Lula Carballo attendent les enfants de 5 ans et plus pour un atelier de création d’un livre d’art et de poésie, autour de leur album illustré Ensemble nous voyageons (23 septembre, à la Librairie du Square d’Outremont). Un autre évènement incontournable du festival est le conte musical Le grand chef Salamoo Cook arrive en ville !, de Tomson Highway, qui sera présenté en français avec des chansons en cri, le 24 septembre, au Théâtre d’Outremont. La rue Wellington, à Verdun, accueillera par ailleurs les jeunes lecteurs avec la brigade du Liseur Public, qui proposera des lectures spontanées aux passants, le 27 septembre. Un match d’improvisation littéraire est prévu le jour même à la Librairie de Verdun.

Tout en numérique

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’écrivaine française Emmanuelle Bayamack-Tam

Impossible de faire le déplacement ? Le FIL a aussi une scène numérique riche et variée – accessible gratuitement durant toute la durée de l’évènement. Cette année, on pourra découvrir la scène littéraire marseillaise à travers des captations du festival littéraire Oh les beaux jours !, qui se tient au printemps à Marseille depuis 2017. Parmi les entretiens qui seront mis en ligne, on ne voudra pas manquer celui avec Christine Angot, animé par Laure Adler et Nicolas Lafitte, ou encore avec Emmanuelle Bayamack-Tam. Dans la série des P’tites vues du FIL, on aura droit, entre autres, à des lectures comme celles de L’incendiaire de Sudbury, de Chloé LaDuchesse, par Pascale Montpetit (suivie d’une entrevue avec l’autrice), et de Quand je ne dis rien je pense encore, de Camille Readman Prud’homme. Il y aura aussi des balados à écouter, créées dans le cadre des Parleuses à partir de séances de lecture et d’écriture, de performances et de conférences.