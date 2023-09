L’auteur français Nicolas Mathieu a reproché à l’écrivain québécois Kevin Lambert, en lice pour le prix Goncourt, d’avoir travaillé avec des démineurs éditoriaux pour la rédaction de son roman, soit des individus assurant que les propos de l’ouvrage soient sensibles aux réalités de groupes marginalisés.

La Presse

Dans une publication Instagram, Nicolas Mathieu s’est indigné du fait que Kevin Lambert a qualifié les personnes défavorables au recours aux démineurs éditoriaux (sensitivity readers) de « réactionnaires ». L’auteur français, récipiendaire du prix Goncourt en 2018, a ensuite développé sa pensée en détaillant pourquoi il se positionne contre le travail des démineurs éditoriaux. Partageant la publication de la maison d’édition Le Nouvel Attila datant d’il y a deux jours et qui vantait le fait que Kevin Lambert ait travaillé à « coller au plus près de la réalité », Nicolas Mathieu a qualifié la démarche de « pitoyable ».

La maison d’édition soulignait la première sélection au prix Goncourt de l’auteur québécois pour son roman Que notre joie demeure.

« Mais faire de professionnels des sensibilités, d’experts des stéréotypes, de spécialistes de ce qui s’accepte et s’ose à un moment donné la boussole de notre travail, voilà qui nous laisse pour le moins circonspect, a-t-il écrit. Qu’on s’en vante, voilà qui au mieux est amusant, à la vérité pitoyable. Qu’on discrédite d’un mot ceux qui pensent que la littérature n’a rien à faire avec ces douanes d’un nouveau genre, et sous-entendre qu’ils font le jeu des oppressions en cours, c’est tout bonnement une saloperie. Ce type de sorties navrent autant par leur autosatisfaction que par leur malhonnêteté intellectuelle. »

Dans la publication de Nouvel Attila, une citation de Kevin Lambert expliquait avoir consulté « Chloé Savoie-Bernard, une poète et professeure de littérature extraordinaire, d’origine québécoise et haïtienne » pour l’édition du livre. « Je tenais à avoir son point de vue notamment pour le personnage de Pierre-Moïse, directeur des Ateliers C/W, d’origine haïtienne lui aussi. Même si je fais aussi des recherches sur les stéréotypes liés aux personnages minorisés dans la fiction, je n’ai pas le compas dans l’œil et je peux toujours me tromper. Chloé s’est assurée que je ne dise pas trop de bêtises, que je ne tombe pas dans certains pièges de la représentation des personnes noires par des auteur. es blanc. hes. »

« La lecture sensible, contrairement à ce qu’en disent les réactionnaires, n’est pas une censure », ajoutait-il.

Après que sa sortie publique a été reprise par des médias français, Nicolas Mathieu a de nouveau publié sur Instagram en disant qu’il « ne reproche absolument pas à cet auteur (avec qui j’ai échangé depuis) de recourir à des sensitivity readers. »

« C’est sa liberté ; grand bien lui fasse. Je réagissais à la réclame absurde que [faisais] son éditeur à ce sujet et à l’orgueil surprenant qu’il semblait en tirer, comme s’il s’agissait tout à la fois d’un gage de qualité littéraire, de modernité (rire) et de vertu. Je réagissais au fait que Kevin Lambert, dans une itw, range tous ceux qui considèrent qu’il y a là une possibilité de censure parmi les reacs, ce qui consiste à dire : soit vous faites comme moi, soit vous êtes une partie du problème », poursuit-il avant de continuer à développer sa pensée sur plusieurs lignes.

Dans cette seconde publication, il affirme ainsi avoir discuté avec Kevin Lambert depuis sa première sortie. L’auteur québécois n’a pas encore publiquement réagi à l’affaire.