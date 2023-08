(New York) L’écrivain américain Paul Auster, célèbre aux États-Unis et en Europe pour ses romans dépeignant New York et qui souffre à 76 ans d’un cancer depuis des mois, n’est pas encore sorti d’affaire, a témoigné mercredi son épouse Siri Hustvedt.

Agence France-Presse

Dans une longue publication poignante sur Instagram, accompagnée de photos du couple jeune, l’écrivaine américaine de 68 ans annonce également qu’un nouveau « petit » roman de Paul Auster sortira en novembre.

« J’ai gardé le silence parce que le territoire du “Cancerland” est déroutant et perfide », écrit la romancière et essayiste après avoir annoncé il y a six mois sur le même réseau social le cancer de son époux soigné à New York.

« Le patient, et moi avec lui, avons voyagé en ligne droite sur une route, mais nous avons été retardés et tourné en rond. Nous n’avons pas encore passé le panneau “Vous quittez le Cancerland” qui marque la frontière du pays », témoigne Siri Hustvedt.

Elle avait révélé en mars que son « mari avait été diagnostiqué d’un cancer en décembre (2022) après avoir été malade pendant les mois qui ont précédé » et avait raconté « vivre dans un endroit que j’ai fini par appeler “Cancerland” ».

Siri Hustvedt ne précise pas de quel type de cancer souffre Paul Auster ni son pronostic.

Comparant le sort de son mari à celui « d’enfants malades », elle estime que « Paul a de nombreuses années derrière lui, son enfance, sa jeunesse, l’âge adulte » et qu’« il est aujourd’hui âgé. »

« Il a écrit nombre de livres. Un autre roman qu’il a achevé en étant malade, Baumgartner, sera publié en novembre, c’est un petit livre tendre et miraculeux », annonce-t-elle.

Paul Auster est l’auteur de plus d’une trentaine de livres qui ont été traduits dans plus de 40 langues.

Il s’est fait connaître en 1982 avec L’invention de la solitude, un roman autobiographique où il tente de cerner la personnalité de son père. Le romancier perce en 1987 sur la scène internationale, notamment en Europe, avec sa Trilogie new-yorkaise, un roman noir qui s’inspire du genre policier.

En avril 2022, il avait perdu son fils Daniel Auster, 44 ans, qu’il avait eu avec l’écrivaine Lydia Davis. Il était mort d’une « overdose accidentelle » à New York après avoir été inculpé d’homicide involontaire pour le décès fin 2021, également par overdose, de sa fille Ruby, âgée seulement de dix mois.