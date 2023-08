La mémoire, la transmission d’une génération à l’autre, l’héritage : voilà autant de thèmes qui seront au cœur de la 29e édition du Festival international de la littérature (FIL), qui aura lieu du 20 au 30 septembre.

Dévoilée ce mardi, la programmation du FIL mettra en valeur des œuvres comme Niagara, de Catherine Mavrikakis, ou encore Mouron des champs, de Marie-Hélène Voyer, à travers des mises en lecture théâtrales et des performances sur scène inspirées de textes parus au cours de la dernière année.

« J’ai eu des fées marraines pendant tout le temps que je préparais le festival, a souligné Michelle Corbeil, codirectrice générale et directrice artistique du FIL. Je pense à Catherine Ringer [dont le spectacle L’érotisme de vivre ouvrira le festival], à Alice Mendelson… On va même faire un hommage à Brigitte Fontaine, à Colette, qui était vraiment toutes des rebelles. J’ai l’impression qu’elles m’ont glissé à l’oreille : “À bas l’âgisme, restons vigilantes et audacieuses, place à toutes les générations, peu importe son âge, peu importe les frontières.”Seul point commun entre tout le monde : aimer la littérature comme je l’aime. »

Plusieurs générations se rencontreront autour des thèmes de la réconciliation et de la transmission, comme dans le spectacle Les arcanes, qui réunit Paul-André Fortier, Tristan Malavoy et Étienne Pilon. « Je dis toujours qu’il n’y a pas de thèmes au festival, mais je me suis rendu compte que cette idée était présente dans à peu près tous les spectacles cette année », a précisé Mme Corbeil.

Des anniversaires seront également soulignés, puisque cette édition marque les 30 ans du Prix des libraires, les 50 ans de Prise de parole, de même que les 20 ans de Mémoire d’encrier, maison d’édition qui a été de tous les festivals depuis ses débuts.

À noter que le Cabaret de la pensée LQ sera de retour pour sa deuxième année et que le Bal littéraire clôturera de nouveau le festival.

Le FIL établira son quartier général à la Librairie du Square d’Outremont, cette année, en y organisant quantité d’évènements spéciaux. D’autres librairies indépendantes se mêleront à la fête comme Un livre à soi, où l’on pourra voir une exposition d’Audrée Wilhelmy autour de son nouveau roman, Peau-de-Sang.

Trois évènements pour enfants sont aussi au programme avec entre autres un happening familial festif sur la rue Wellington.