(Londres) Une Canadienne fait partie des demi-finalistes du prix Booker, en compétition avec 12 autres auteurs.

Brian Melley Associated Press

Sarah Bernstein, une autrice née à Montréal, a été sélectionnée pour Study for Obedience, que les juges ont décrit comme un roman « absurde et sombrement drôle » sur une femme qui déménage dans un nouvel endroit et subit une réaction hostile de la part de la communauté.

Bernstein vit et enseigne maintenant en Écosse. Study for Obedience est son deuxième roman après ses débuts en 2021, avec The Coming Bad Days.

Parmi les douze autres auteurs se retrouvant dans la longue liste du prestigieux prix, on retrouve l’écrivain irlandais Sebastian Barry, qui a déjà reçu quatre nominations et fini deux fois en demi-finale.

Barry est nommé cette année pour son roman Old God’s Time, sur un détective de police à la retraite qui se retrouve entraîné dans une enquête sur un prêtre assassiné soupçonné d’avoir abusé sexuellement d’enfants.

« Les 13 romans jettent un nouvel éclairage sur ce que signifie exister à notre époque, et ils le font de manière originale et passionnante », a déclaré Esi Edugyan, président du jury établi à Victoria, en Colombie-Britannique.

« Leur éventail est vaste, tant dans le sujet que dans la forme : ils nous ont choqués, nous ont fait rire, nous ont angoissés, mais surtout ils sont restés avec nous. »

Le prix récompense les meilleurs ouvrages de fiction publiés au Royaume-Uni et en Irlande entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. Les nommés ont été choisis parmi 163 livres soumis par les éditeurs.

Le gagnant devrait être annoncé le 26 novembre, après que la liste sera été réduite à six finalistes le mois prochain.

L’écrivain malaisien Tan Twan Eng a reçu sa troisième nomination, cette fois pour The House of Doors, un livre de fiction historique tiré de la vie de Somerset Maugham.

Paul Murray, un autre écrivain irlandais, a été nommé pour The Bee Sting, une saga familiale tragi-comique. C’est sa deuxième nomination.

Le premier roman de Viktoria Lloyd-Barlow, All The Little Bird-Hearts, parle d’une mère soumise à des règles dont la vie soigneusement ordonnée est bouleversée lorsqu’un charmant couple déménage à côté de chez elle. Comme sa protagoniste, Lloyd-Barlow est autiste.

Shehan Karunatilaka, l’un des écrivains les plus prestigieux du Sri Lanka, a remporté le prix Booker 2022 pour The Seven Moons of Maali Almeida, un récit se déroulant pendant la guerre civile brutale du Sri Lanka.