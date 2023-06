L’automne est la dernière saison

Rêves déçus à Téhéran

Elles ont 28 ans et elles vivent à Téhéran. Leyla, Shabaneh et Rodja ont toutes les trois un diplôme d’ingénieure, mais elles rêvent d’autre chose. D’une vie qui ne soit pas « ordinaire ». Elles cherchent le bonheur et se demandent s’il ne se trouverait pas ailleurs.