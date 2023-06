Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

En juin, Je lis autochtone

Entrevues d’auteurs, suggestions de lectures, discussions publiques et spectacles sont prévus dans toute la province ce mois-ci dans le but de faire (re)découvrir la littérature autochtone aux petits et grands. À ne pas manquer, parmi une foule d’évènements, un nouveau conte de Jocelyn Sioui (qui est également un marionnettiste aguerri), à la Grande Bibliothèque, ou encore une lecture-spectacle avec Natasha Kanapé Fontaine à la salle Ursa, à Montréal. De plus, on pourra déposer dans les librairies indépendantes participantes un livre jeunesse autochtone neuf, dans le cadre du projet « La lecture autochtone en cadeau », lancé en partenariat avec la Fondation de l’alphabétisation du Québec.

Laila Maalouf, La Presse

Des auteurs récompensés

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Roxanne Bouchard

Les distinctions se multiplient ces jours-ci pour des auteurs d’ici dont l’œuvre est remarquée à l’étranger. En France, Michel Jean a reçu le prix du Meilleur Roman des lecteurs et libraires Points pour son roman Kukum, paru au Québec en 2019 (chez Libre Expression). L’édition québécoise s’est vendue jusqu’à maintenant à plus de 178 000 exemplaires, en plus d’avoir été traduite en anglais, en allemand, en espagnol, en croate et en russe. Roxanne Bouchard a de son côté remporté le prix Compagnie des pêches au festival Étonnants voyageurs, qui se tient annuellement à Saint-Malo. Elle a été récompensée pour son roman Nous étions le sel de la mer, première enquête de l’inspecteur Moralès parue au Québec chez VLB, en 2014, et en France en 2022 aux Éditions de l’Aube. L’auteur de romans policiers Richard Ste-Marie a quant à lui reçu le prix du meilleur roman policier en français, décerné par l’association de la Crime Writers of Canada, pour Monsieur Hämmerli, paru chez Alire en 2022.

Laila Maalouf, La Presse

Des nouveautés à découvrir

Parmi toutes les parutions qui arrivent ces jours-ci en librairie, en voici quelques-unes qui ont attiré notre attention.

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Auteur parmi les plus prolifiques des 50 dernières années, Stephen King a déjà un nouveau roman – terrifiant – pour les amateurs de fantastique, juste à temps pour l’été. Dans Conte de fées, il a imaginé un univers parallèle où son héros de 17 ans doit affronter un mal obscur. (Albin Michel, 728 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’écrivain, scénariste et musicien Tristan Malavoy revient à la poésie avec Ce que la nuit déposera dans tes mains, un recueil aérien qui explore les frontières qui nous séparent et les sensations qui se dégagent de notre rapport à l’univers. (Mains libres, 78 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La « reine du suspense » Mary Higgins Clark avait déjà allié sa plume à celle de l’autrice de polars Alafair Burke, notamment pour écrire la série Laurie Moran. Dans Les enfants du guet, on retrouve la fille de l’héroïne de son premier best-seller, La maison du guet, dans une histoire d’enlèvement d’enfant qui ravive de vieux traumatismes. Un clin d’œil amusant aux fans de la célèbre autrice qui s’est éteinte en 2020. (Albin Michel, 325 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le premier roman de William S. Messier, Épique, récit d’un été mémorable en Estrie, est de nouveau offert grâce à cette réédition qui lui permet de renaître, 13 ans après sa parution, dans un format différent et avec une nouvelle couverture. (Marchand de feuilles, 320 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le Français Thierry Wellhoff a interrogé une quinzaine de personnalités – de l’actrice Julie Depardieu à l’écrivain Tahar Ben Jelloun – sur « ces petites phrases qui ont influencé leur vie ». Les confidences sont sincères et le ton invite à réfléchir soi-même à ces paroles anodines qui, souvent à notre insu, ont laissé des traces dans notre parcours. (Flammarion, 144 pages)

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Grand spécialiste de Colette, Frédéric Maget a rassemblé dans Notre Colette lettres, souvenirs et témoignages autour de l’écrivaine française, écrits par des personnages aussi célèbres que Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Marilyn Monroe ou encore Audrey Hepburn. Un témoignage émouvant de son influence. (Flammarion, 272 pages) 1 /6











Laila Maalouf, La Presse

Rencontres

PHOTO CHARLIE WILLIAMS, FOURNIE PAR ALTO Emma Hooper

L’autrice et musicienne albertaine Emma Hooper est de passage à Québec en fin de semaine, d’abord pour un 5 à 7 autour de son nouveau roman, N’ayons pas peur du ciel, ce samedi aux Autres Jours. L’entretien (en anglais) sera suivi d’une performance musicale inspirée par les thèmes de son œuvre. C’est gratuit, mais il faut s’inscrire. Dimanche, elle sera à la librairie La Liberté pour une causerie, à 14 h, qui sera traduite simultanément en français et suivie d’une séance de dédicaces.

À Montréal, on pourra rencontrer les auteurs des Éditions Monarque au pub Chez Ernest – Comptoir de curiosités, sur la Plaza Saint-Hubert, le dimanche 11 juin de 13 h à 16 h, pour une séance de dédicaces et des discussions animées.

Laila Maalouf, La Presse

La littérature passe au salon

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE LA LITTÉRATURE Aperçu de la plateforme « Le Salon »

Un entretien avec Kim Thúy, un poème de Gabrielle Boulianne-Tremblay ou une lecture de Natasha Kanapé Fontaine ne sont que quelques-uns des contenus numériques offerts sur la plateforme « Le Salon », accessible sur le site web de la Maison de la littérature. Lancée il y a quelques semaines, cette vitrine a pour objectif de faire rayonner les arts littéraires en donnant accès, majoritairement gratuitement, à une foule de vidéos, de balados, d’entrevues et de prestations mettant de l’avant des auteurs et leurs écrits. Amoureux des lettres, voici un site à ajouter à vos favoris.

Véronique Larocque, La Presse

Une bourse pour les amateurs de manga

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Des mangas à l’O-Taku Manga Lounge

Fans de manga, à vos crayons. Pour la deuxième année consécutive, la Bourse Manga, qui vise à repérer et à encourager de nouveaux talents dans ce domaine, sera remise par les librairies O-Taku, en collaboration avec le Festival de la BD de Montréal. Les personnes intéressées ont jusqu’au 16 août prochain pour soumettre au concours un court récit manga accompagné d’une brève description. Cette année, le grand gagnant aura la chance de s’envoler pour le Japon. Le lauréat sera dévoilé en novembre, dans le cadre du Salon du livre de Montréal.

Véronique Larocque, La Presse

Une plateforme « pas plate » pour Les Malins

IMAGE FOURNIE PAR LES MALINS La plateforme Les Malins+

« Lire, c’est pas plate », clame la maison d’édition Les Malins. Et pour le démontrer, l’éditeur a lancé cette semaine une plateforme numérique, à la fois éducative et ludique, basée sur les différents univers des auteurs qu’il publie. Sur ce site destiné aux enfants, mais également aux enseignants, un jeu d’évasion inspiré des romans d’horreur Anna Caritas côtoie des fiches pédagogiques de séries jeunesse, comme Princesse Belzébuth, Bine ou Gamer, de même que des extraits de romans populaires, dont Ma vie de gâteau sec. Les Malins+ propose aussi une intrigante section consacrée… aux licornes.

Véronique Larocque, La Presse

Des écrivains québécois au Maroc

Mylène Bouchard, Denise Desautels, Rima Elkouri, Gabrielle Filteau-Chiba, Daniel Grenier et Perrine Leblanc font partie de la trentaine d’auteurs invités au Salon international de l’édition et du livre du Maroc, qui se tient jusqu’au 11 juin à Rabat. Le Québec est en effet l’invité spécial de cette 28e présentation qui sera l’occasion d’entretiens, de lectures et de causeries au sujet de la littérature québécoise. Trente maisons d’édition prennent par ailleurs part au projet.

Laila Maalouf, La Presse