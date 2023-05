Critique de Les dangers de fumer au lit

Morbide… et fascinant

On a récemment pu découvrir la romancière et journaliste argentine Mariana Enriquez avec la traduction en langue française de son roman Notre part de nuit, paru chez Alto, une brique de 800 pages. Ceux qui souhaitent découvrir son univers où le morbide, l’horreur et le royaume des morts règnent peuvent le faire de façon plus digeste avec le recueil de nouvelles Les dangers de fumer au lit, encore une fois traduit de l’espagnol par Anne Plantagenet pour la maison d’édition québécoise.