Pas toujours facile de voir clair dans les publications de mangas. Voici notre sélection de séries et de titres récemment sortis au Québec.

L’art de la paix… et de la stratégie

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Bokko

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Bokko 1 /2



Tout le monde (ou presque) a lu ou entendu parler du célèbre traité L’art de la guerre de Sun-Tzu. Mais bien moins nombreux sont ceux à avoir eu vent des écrits de Mo-Tseu, philosophe de la Chine antique, dont l’un des pans de la doctrine repose sur l’« art de la paix » et l’interposition en cas de conflit. À une époque où les différentes terres qui composeront plus tard la Chine sont fragmentées en royaumes belliqueux, sa pensée se met au service de la défense des nations, se prolongeant d’un bras formé aux arts martiaux destiné à contenir les guerres.

C’est au cœur de ce tableau oriental que nous projette Bokko, manga adapté du roman du même nom paru en 1991 au Japon. On y découvre Ke-ri, un homme a priori inoffensif ayant prêté allégeance aux principes de Mo-Tseu. Appelé au secours par une petite cité sur laquelle une armée de 15 000 soldats est sur le point de s’abattre, cet expert en stratégie militaire va tenter de mettre en place une tactique de défense, tout en formant les civils menacés pour faire face aux assauts d’un ennemi en large surnombre. Celui qui sème le scepticisme et transgresse les codes sociaux pour arriver à ses fins fait montre de ruse et d’expérience ; mais parviendra-t-il à contenir un siège aussi oppressant ? Bokko va bien plus loin que les mangas classiques mettant aux prises des armées sur les champs de bataille, en jetant une lumière sur ce mouvement philosophique méconnu au service d’une histoire où action et personnages abondent.

Le dessin, lui, se veut plutôt dépouillé et centré sur les protagonistes, au détriment des décors rendus à leur plus simple expression. Si le dessin semble un tantinet vieilli (le manga original est paru au Japon en 1992, ceci expliquant cela), la trame, son dynamisme et son approche originale du thème de la guerre en font une œuvre remarquable, ponctuée de planches pleine page très expressives.

Bokko — Stratège Sentaro Kubota (scénario) et Hideki Mori (dessin) Vega Dupuis 288 pages

Seinen (adultes)

Tome 1/11 8/10

Un pour tous, tous pour un manga

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les trois mousquetaires : d’Artagnan

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les trois mousquetaires : d’Artagnan

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les trois mousquetaires : d’Artagnan 1 /3





Ce n’est certes pas la première fois que le grand classique de Dumas est trituré à la sauce nipponne (une courte série est parue en 1987, et un titre unique en 2014), mais celui-ci présente la particularité d’être un dérivé fidèle du film actuellement à l’affiche sur grand écran. Planches et bulles ont été confiées au scénariste franco-tunisien Néjib et au dessinateur passionné d’histoire Cédric Tchao. Côté encre, finesse et dynamisme sont au rendez-vous pour ce manga d’action très agréable. Côté scénario, l’adaptation s’avère une réussite : on y retrouve la trame exacte du film (d’Artagnan, aspirant mousquetaire, croise la route du trio légendaire, tous s’attelant à lutter contre les complots à la cour et les pièges tendus par le cardinal de Richelieu), agrémentée des répliques les plus marquantes reproduites telles quelles. Surtout, les retours en arrière et l’humour sont en adéquation avec le style manga, ce qui aboutit à une relecture divertissante de l’œuvre cinématographique. On suggère de visionner celle-ci avant de s’attaquer au manga, le divulgâchage sera moins violent (fait vécu). Le second tome sortira en même temps que l’autre volet du film, fin 2023.

Les trois mousquetaires : d’Artagnan Cédric Tchao (dessin) et Néjib (scénario et adaptation) Casterman

200 pages

Shonen (ados et adultes) Tome 1 de 2 7,5/10

Une série dérivée pour One Piece

PLANCHE FOURNIEFOURNIE PAR L’ÉDITEUR One Piece Épisode A

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR One Piece Épisode A

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR One Piece Épisode A 1 /3





Du côté des shonens classiques, la luxuriante et indétrônable série One Piece a accouché d’une brève collection dérivée, mettant un coup de projecteur sur Ace, frère du héros principal Luffy. Quel est le passé de ce mystérieux personnage, dont les ambitions ne sont pas moins démesurées que celles de son frangin au chapeau de paille ? On découvre dans ce premier épisode sa rencontre avec Masked Deuce, qui rêve d’écrire des récits d’aventures, et les balbutiements de l’équipage du Spade, prêt à suivre Ace dans ses défis de piraterie. Eiichirō Oda, auteur de la série principale, en avait certainement bien trop sur les bras pour se lancer dans ce chemin de traverse.

La tâche de développer ces épisodes A fut donc confiée à un binôme, qui s’est basé sur les péripéties du roman One Piece Novel A. L’ambiance et le coup de patte de la série originale d’Oda sont bien restitués, et ses inconditionnels y trouveront sans doute du plaisir à se mettre sous la dent en attendant les nouveaux tomes de la trame phare — la traduction française du volume 104 est par ailleurs attendue le 21 juin. Petit bémol : une petite partie de ce premier tome des Épisodes A est consacrée à une reprise du volume 51 de la série principale, choix incongru, alors qu’on aurait bien pris quelques planches supplémentaires des aventures d’Ace.

One Piece Épisode A Boichi (dessin) et Ryo Ishiyama (scénario et adaptation) Glénat 196 pages

Shonen (ados)

Tome 1 de 2

6,5/10

Cachez cette bouche que je ne saurais voir

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR New Normal

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR New Normal

PLANCHE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR New Normal 1 /3





L’anormalité devenue banalité : alors que le port du couvre-visage qui a bouleversé nos quotidiens s’est aujourd’hui considérablement réduit, c’est tout à fait l’inverse qui s’est produit dans la société mise en scène par ce manga d’anticipation. À la suite d’une pandémie dévastatrice (peu détaillée dans le récit), le masque fait désormais partie intégrante du code vestimentaire général. Plus encore : sa systématisation a fait naître un seuil de pudeur supplémentaire, à savoir qu’exhiber sa bouche ou apercevoir celle de son prochain est devenu aussi honteux que tabou. Les traces de l’ancien monde où on se promenait les lèvres à l’air ? Censurées. Dans ce contexte, Natsuki et Hata, deux adolescents, vont braver ces nouveaux interdits et se pencher sur les modes de vie du passé. L’idée soutenant le manga est intéressante, même s’il est difficile de maintenir la cohésion de l’ensemble en permanence. On y trouve un côté « fleur bleue » dans les rapports entre les personnages, ce qui l’oriente davantage vers un jeune public au cœur mou et tendre.