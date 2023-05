L’auteure de romans historiques à succès Diane Lacombe est décédée lundi à l’âge de 70 ans.

La Presse

La Trifluvienne d’origine, qui a combattu un cancer pendant de longues années, s’est éteinte entourée de ses proches, a annoncé la maison d’édition Québec Amérique.

Elle a écrit jusqu’à la fin, signant au cours de la dernière année trois œuvres distinctes, soit The Chatelaine of Mallaig Castle, édition en anglais du roman à succès La Châtelaine de Mallaig, La dent de louve, fiction historique décrivant la vie de ses ancêtres en Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle, et Les quatre filles du notaire Hart. Ce roman sentimental d’époque et hommage à Jane Austen raconte l’histoire de quatre sœurs dégourdies qui cherchent à prendre le contrôle de leur destinée.

Ayant longtemps œuvré dans le monde des communications, Diane Lacombe avait pris le virage de l’écriture vers l’an 2000, pour en venir à s’y consacrer à temps plein quelques années plus tard.

Sorti en 2002 chez VLB éditeur, son premier roman, La châtelaine de Maillag, s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Notons que les titres de la série Le clan de Mallaig ont été traduits notamment en espagnol, en anglais et en tchèque.

« Au cœur de l’œuvre de Diane Lacombe transparaissent l’érudition, la curiosité et la fascination pour le passé qui la caractérisaient, ont indiqué dans un communiqué les Éditions Québec Amérique. Elle avait la sensibilité nécessaire pour donner vie à des personnages que l’on aurait pu s’imaginer côtoyer, et dont on aurait partagé les peines, les désirs et l’allégresse. En d’autres mots, elle avait les moyens de ses ambitions littéraires. »