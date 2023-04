Tu me rappelles un souffle

Les soifs légitimes de Jonathan Harnois

« J’ai toujours été allergique à cette envie de dire même quand on n’a rien à dire, explique Jonathan Harnois. On noie l’espace public avec toutes sortes de choses pas toujours nécessaires. » Dix-huit ans après son mémorable premier roman, Je voudrais me déposer la tête, l’écrivain renoue enfin avec la littérature dans Tu me rappelles un souffle, sa correspondance avec Robert Lalonde.