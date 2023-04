Le livre illustré de 250 pages Rose à l’île sortira le 10 août prochain, a fait savoir son éditeur, La Pastèque. Malgré ce nouveau format, il s’agira du 10e ouvrage de Michel Rabagliati mettant en scène Paul, son alter ego.

Au moment de la sortie de son 9e album graphique, Paul à la maison, en 2019, l’illustrateur et bédéiste québécois Michel Rabagliati ne savait pas si les aventures de Paul se poursuivraient.

L’album en noir et blanc mettait en scène son alter ego au présent. Fini les souvenirs de jeunesse, ses expériences comme scout ou son premier appart, on retrouvait Paul aujourd’hui, dans un sale état d’ailleurs, esseulé et déprimé par sa séparation, la mort de sa mère et le départ de sa fille en Angleterre. Entre autres.

C’est justement sa fille Rose que l’on retrouvera au cœur de ce livre illustré (également publié en noir et blanc). Il sera question d’un séjour avec elle dans un chalet à l’île Verte, dans le Bas-Saint-Laurent. Des premières vacances père-fille pour Paul. Nous sommes en 2017.

« Après un passage à vide sur le plan personnel, une fatigue professionnelle et le décès de ses parents, il [Paul] sent le besoin de faire le point », écrit La Pastèque dans la courte présentation du nouveau livre illustré de 256 pages. « Dans ce havre de paix, propice aux réflexions, Paul amorcera un nouveau chapitre de sa vie. »

Quant à ce nouveau format, Michel Rabagliati explique qu’il s’est imposé par lui-même. « Il m’a semblé incongru de découper en cases et en strips la majesté sauvage de cette île. L’encre et la plume aussi me sont apparues comme des outils trop durs et trop radicaux pour la décrire. J’ai donc opté pour cette présentation », écrit-il dans le communiqué publié par La Pastèque.