La romancière et ancienne journaliste Diane Boissonneault, qui écrivait sous le nom Lili Gulliver, a rendu son dernier souffle dimanche, à Baie-Saint-Paul.

Connue entre autres pour ses livres Les cocktails que me concoctaient mes amants, La perfide tentatrice et L’orgasme en apesanteur, Lili Gulliver a fait sourire un vaste public grâce à ses histoires coquines et son humour irrévérencieux.

Avant sa carrière de romancière, des études diverses en littérature, en musique, en photographie et en scénarisation l’ont menée à La Presse. Elle a également écrit dans quelques magazines et participé à différentes émissions de radio.

C’est en 1990, grâce aux quatre tomes de L’univers Gullivers, publiés chez VLB éditeur, qu’elle connaît ses premiers succès.

De plus, elle a dirigé une agence de rencontre pendant trois ans au milieu des années 1990 et participé à la création du spectacle de chansons grivoises Lili et les Libertines, à la fin de cette décennie.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Sylvie Choquette, Lili Gulliver et Monique Proulx chantent dans le cadre du spectacle Lili et les Libertines, en décembre 1999.

Les nombreux livres vendus de Lili Gulliver et son expertise sur les choses de l’amour lui ont permis d’être invitée sur de nombreux plateaux, tels Claire Lamarche, Éros et compagnie, Sexe et confidences et La fin du monde est à sept heures, ainsi qu’à la télévision française.