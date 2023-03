Amours et autres obsessions, de Liane Moriarty

Mille et une façons d’aimer tragicomiques

Si l’on se plaît autant dans les romans de l’Australienne Liane Moriarty, c’est sans doute pour ce mélange subtil d’humour et de psychodrame qui fait de ses histoires des réflexions drôles et savoureuses sur la vie et les relations.

Ce roman est l’un de ses premiers, écrit en 2011 et traduit tardivement dans la foulée de l’immense succès de ses titres précédents ; et on peut dire sans hésitation qu’il fait partie de ses meilleurs à ce jour, justement en raison de ce savant dosage de tragicomédie dont elle a le secret.

Ellen est une hypnothérapeute de 35 ans – un métier qui lui vaut bien des railleries. Célibataire, elle vient de rencontrer un charmant géomètre sur l’internet et flotte sur le nuage des débuts de relation. Quand son petit ami lui révèle qu’il est harcelé depuis trois ans par une ancienne partenaire, plutôt que d’être effrayée par cette nouvelle, Ellen s’en trouve curieusement intriguée. À mesure que se développe leur relation (meublée de multiples rebondissements, cocasses et hilarants), on entre dans la tête de la harceleuse qui narre sa propre histoire en parallèle.

Liane Moriarty pose un regard de fin psychologue sur l’amour sous toutes ses formes – et ses folies, car « l’amour est une forme de folie », écrit-elle par la bouche de l’un de ses personnages. Mais se remet-on jamais de ses anciennes blessures amoureuses ? C’est bien là la question qu’elle pose tout en réfléchissant entre les lignes à ce que signifie d’être en couple, d’aimer et de se laisser aller au bonheur.