Pierre Lespérance, directeur des Éditions de l’Homme pendant 50 ans, est décédé lundi à Saint-Jérôme. Il était âgé de 84 ans.

Le monde du livre et de l’édition a pris une place cruciale dans la vie de Pierre Lespérance, et ce, depuis toujours. Il a acheté sa toute première librairie à l’âge de 22 ans, soit la librairie Ducharme située dans le Vieux-Montréal. D’autres ont suivi pour celui qui s’est aussi porté acquéreur des librairies Garneau.

En 1967, Pierre Lespérance s’est retrouvé à la tête des éditions de l’Homme et des autres entreprises qui appartenait à son père. C’est lui qui a décidé de réunir ces entreprises sous l’enseigne Sogides. En 2005, il a vendu Sogides à Québecor pour devenir président du secteur Livres de Québecor Média.

En 1999, il a été nommé chevalier de l’Ordre des arts et des lettres par la France et a reçu un an plus tôt le prix Fleury-Mesplet, pour sa contribution au rayonnement du livre et de l’édition au Québec.

Souffrant d’une maladie du sang, il a reçu l’aide médicale à mourir à l’hôpital régional de Saint-Jérôme. Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle et son fils Francis.