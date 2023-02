Si la comédienne Gabrielle Fontaine a accepté d’être la porte-parole de la 17e édition de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, qui se tiendra à Longueuil le week-end prochain, c’est un peu dans l’espoir que les jeunes ne commettent pas la même erreur qu’elle.

« Je ne lisais pas tant que ça quand j’étais petite », se souvient l’interprète de Passe-Carreau, que La Presse a rencontrée à la bibliothèque Raymond-Lévesque, à Longueuil.

Ce n’est pas qu’elle n’aimait pas l’école, bien au contraire. Mais enfant, ses lectures se limitaient aux livres choisis par ses enseignants.

« C’est vraiment très récemment que j’ai développé ma passion pour la lecture. C’est comme si je regrette toutes ces années manquées à ne pas avoir lu et à ne pas avoir goûté à ce bonheur-là », confie Gabrielle Fontaine.

Celle qui adore s’investir dans des projets qui touchent de près ou de loin les enfants souhaite, à travers son rôle de porte-parole, leur transmettre un message : « J’ai le goût d’encourager les jeunes à développer leur passion pour la lecture vraiment plus tôt que moi. »

« Ça n’a pas de bon sens d’avoir commencé à aimer lire à presque 30 ans ! », dit-elle en rigolant.

D’ailleurs, comment cette récente passion est-elle née ? Un titre en particulier a-t-il provoqué ce déclic ? « Ça a beaucoup été des livres de développement personnel pour commencer », répond-elle, en nommant Le pouvoir du moment présent, d’Eckhart Tolle. Puis, elle a lu des romans et d’autres livres de toutes sortes.

C’est tellement un moment que j’aime. Depuis les deux dernières années, j’ai beaucoup, beaucoup plus lu et je trouve que c’est magique.

Côté littérature jeunesse, elle a eu un gros coup de cœur pour le livre Ada la grincheuse en tutu, d’Élise Gravel, qu’elle a lu pour la première fois lors d’un évènement dans une bibliothèque en compagnie de Marie Eykel.

« Je l’ai acheté en sept exemplaires. Je le donne à tous les enfants de mon entourage parce que je l’ai tellement trouvé bon », raconte-t-elle au sujet de cette histoire d’une fillette qui déteste ses cours de ballet.

« Je trouve qu’il y a vraiment de beaux livres jeunesse maintenant avec de super beaux sujets », s’enthousiasme la comédienne.

Elle-même se retrouve sur la couverture de quelques livres pour enfants. Vous avez peut-être vu son visage souriant sur des titres de la série Les contes de Passe-Partout, qui reprennent les histoires racontées par grand-mère dans la populaire émission. « C’est spécial », indique l’interprète de Passe-Carreau, avant d’ajouter qu’elle trouve que « c’est vraiment chouette » que les parents puissent lire aux tout-petits ces aventures tirées de Passe-Partout.

Gabrielle Fontaine a très hâte d’aller à la rencontre du public lors de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, qui commence vendredi, et de s’imprégner de l’ambiance du seul salon consacré entièrement à la littérature pour enfants au Québec.

« Petite, je me souviens d’être allée dans des salons du livre et d’avoir trouvé ça complètement magique. De voir des milliers de livres, tous les auteurs... Je trouvais que c’était énergisant », se remémore-t-elle.

Parmi les différentes activités du week-end, on compte cinq spectacles auxquels Gabrielle Fontaine prévoit assister. « C’est mon petit côté artiste », plaisante-t-elle. Ceux-ci sont d’ailleurs gratuits, comme le reste de l’évènement, qui se déroulera au Théâtre de la Ville, à Longueuil, vendredi, samedi et dimanche.

Le défi de Zénith

Avant de participer à la Fête de la lecture et du livre jeunesse dès vendredi, Gabrielle Fontaine vivra l’aboutissement d’un « gros projet qui [la] stresse beaucoup » : son passage à Zénith. « Ah, mon Dieu ! Dans quoi je me suis embarquée ? », lance la comédienne au sujet de l’émission musicale pilotée par Véronique Cloutier. « Je vais danser, chanter. Je me mets au défi. [...] Ça va être malade mental, je pense. Ça m’excite beaucoup », confie-t-elle. C’est jeudi sur les ondes d’ICI Télé qu’on pourra voir sa prestation en direct. Elle se mesurera à son père, Martin Fontaine, bien connu pour son interprétation d’Elvis Presley. Le comédien David Savard et la chanteuse Annie Villeneuve seront aussi de la compétition.

Zénith, sur ICI Télé, les jeudis, à 20 h