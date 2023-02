L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi à l’unanimité une motion déposée par la porte-parole de Québec solidaire Manon Massé pour dénoncer la censure dont est victime l’autrice et illustratrice québécoise Élise Gravel aux États-Unis.

Élise Gravel a déclaré sur plusieurs tribunes au cours des dernières semaines que certains de ses livres considérés comme « subversifs » étaient interdits dans les écoles des États-Unis, en particulier Le rose, le bleu et toi qui porte sur les stéréotypes sexuels. « Ce livre ne rentre pas dans les bibliothèques scolaires du sud des États-Unis, c’est impossible ! », avait-elle dit à Rima Elkouri en décembre dernier dans La Presse.

C’est donc en réaction à cette situation que la députée solidaire a déposé la motion qui se lit comme suit.

« Que l’Assemblée nationale reconnaisse l’œuvre unique de l’autrice et illustratrice Élise Gravel qui, par son travail, a permis à de jeunes lecteurs et lectrices de partout à travers le monde de mieux comprendre ce qu’est l’inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre.

Qu’elle souligne le grand talent, l’humour et la sensibilité de l’autrice qui a reçu de nombreux prix à cet effet et qui est une artiste de renommée internationale dont les Québécois et Québécoises peuvent être très fiers.

Que l’Assemblée nationale condamne le fait que certains des livres de Mme Gravel abordant les questions d’inclusion et de diversité aient été censurés dans plusieurs écoles américaines.

Qu’enfin, l’Assemblée nationale reconnaisse que cette censure est inacceptable et n’a pas sa place ni dans l’art ni dans la démocratie. »

Avec son humour habituel, Élise Gravel a noté ce jeudi sur les réseaux sociaux le fait que son livre connaissait un regain de publicité à cause de cette histoire.