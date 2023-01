Le bédéiste et réalisateur Riad Sattouf a reçu le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, récompense qui lui a été décernée pour souligner l’ensemble de sa carrière.

Ce prix, le plus prestigieux dans le monde de la bande dessinée francophone, lui est remis alors que le sixième et ultime tome de sa populaire série L’Arabe du futur vient de paraître au Québec.

L’auteur, qui est né à Paris, mais qui a grandi en Libye, en Syrie et en Bretagne, a vendu plus de 3,5 millions d’exemplaires des cinq premiers tomes de cette série qui raconte son enfance et de son adolescence.

L’année dernière, c’est la Québécoise Julie Doucet qui avait remporté cet honneur décerné par le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

La 50e édition de l’évènement se tient du 26 au 29 janvier.