Maye Musk

Le bonheur à 74 ans

Dans Les leçons d’une vie, Maye Musk, mère du controversé multimilliardaire Elon Musk, raconte sa vie, entre l’Afrique du Sud, le Canada et les États-Unis, ses dures épreuves, son ex-mari violent, et sa carrière de diététicienne-nutritionniste et mannequin. Nous lui avons parlé plus tôt cet automne, lorsqu’elle était en tournée de promotion à Paris, pour la sortie de son autobiographie, traduite en français.