Dans Les leçons d’une vie, Maye Musk, mère du controversé multimilliardaire Elon Musk, raconte sa vie, entre l’Afrique du Sud, le Canada et les États-Unis, ses dures épreuves, son ex-mari violent, et sa carrière de diététicienne-nutritionniste et mannequin. Nous lui avons parlé plus tôt cet automne, lorsqu’elle était en tournée de promotion à Paris, pour la sortie de son autobiographie, traduite en français.

La vie de Maye Musk a changé à 59 ans lorsqu’elle a laissé ses cheveux grisonner. Deux ans plus tard, elle faisait la couverture du magazine New York. À 67 ans, elle a défilé pour la première fois à la Semaine de la mode de New York, à 69 ans elle est devenue Cover Girl, et à 74 ans, elle a posé en maillot de bain pour la couverture du magazine Sports Illustrated et est devenue depuis peu ambassadrice de Dior.

« Si on m’avait dit un jour que je ferais la couverture du magazine Sports Illustrated, je ne l’aurais pas cru ! », s’exclame-t-elle en entrevue téléphonique. « J’ai travaillé fort toute ma vie, comme diététicienne et comme mannequin, mais d’un seul coup, grâce aux réseaux sociaux, mes cheveux blancs ont fait de l’effet. On regarde désormais différemment les femmes plus âgées, et la demande est plus grande. »

Avoir un plan

Maye Musk n’a pas peur de vieillir. Peut-être parce que chaque décennie de sa vie a toujours été meilleure que la précédente. Elle écrit que sa vingtaine a été affreuse, à l’exception de la naissance de ses trois enfants, sa trentaine a été mauvaise, sa quarantaine, un tourbillon d’activités pour survivre. Dans la cinquantaine, à New York, elle a essayé de lancer son entreprise, la soixantaine a été plus stable avec ses enfants, ses petits-enfants et son travail, et aujourd’hui, elle est plus occupée (et épanouie) que jamais. « Ce que j’ai appris, c’est qu’on peut toujours trouver un moyen de s’en sortir, il faut avoir un plan, explique-t-elle. À certains moments de la vie, j’ai cru que je ne serais jamais heureuse. »

PHOTO THEO WARGO, GETTY IMAGES, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Maye Musk marche sur la passerelle durant la Semaine de la mode à New York en septembre 2017.

En entrevue, Maye Musk nous rappelle qu’elle est canadienne. Maye Haldeman (son nom de jeune fille) est née en 1948 à Regina, en Saskatchewan. Deux ans plus tard, la famille déménage à Pretoria, en Afrique du Sud. Ses parents étaient de grands voyageurs et, avec leurs cinq enfants, ils ont vécu de multiples aventures en Afrique, en Europe, en Arabie, dans le petit avion à hélice familial. Avec comme devise « Vivre dangereusement. Prudemment ». Elle garde un souvenir extraordinaire de tous ces voyages où elle a croisé des lions, des scorpions, des gnous, des vautours, et où elle a développé un grand sens de la débrouillardise.

Elle participe à des concours de beauté dès l’âge de 15 ans, puis est finaliste du concours Miss Afrique du Sud, mais le mannequinat a toujours été un complément à ses revenus puisqu’elle devient diététicienne et nutritionniste. « C’est devenu une seconde carrière. Le mannequinat, c’était un bonus. Je rencontrais des gens différents, créatifs, ça me changeait des scientifiques. »

Son mariage, « une erreur »

Maye Musk décrit ses neuf années passées avec son ex-mari violent et abusif (Errol Musk) comme les plus douloureuses de sa vie. Il la battait, elle avait honte et vivait dans la peur. Elle n’aime pas en parler, mais a décidé de le faire dans son livre pour aider les femmes dans la même situation à trouver la force de partir.

PHOTO PASCAL LE SEGRETAIN, GETTY IMAGES, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Maye Musk et son fils Elon à la soirée Vanity Fair 2017 à Beverly Hills, en Californie

Elle a eu trois enfants en trois ans, Elon, Kimbal et Tosca, la meilleure chose de sa vie, dit-elle, même si son mariage était une erreur.

J’ai dû fuir un mari violent avec mes trois enfants, sans argent. J’avais peur, tout le temps, parce qu’il pouvait s’en prendre à moi, mais j’ai pu obtenir une injonction restrictive contre lui, et malgré mes difficultés financières, j’ai pu sauver ma peau. Maye Musk

« J’ai recommencé à zéro, à 31 ans, j’ai déménagé à Durban, puis à Johannesburg », ajoute-t-elle.

Elle ne conseille d’ailleurs pas de déménager tout le temps comme elle l’a fait, car c’est épuisant, dit celle qui a habité, adulte, dans neuf différentes villes et trois pays. Car à 42 ans, c’est à Toronto qu’elle débarque pour y faire son doctorat et ouvrir un cabinet de diététique. « Je ne parlais pas assez bien le français pour aller à l’Université de Montréal, mais j’aime beaucoup votre ville », explique en français celle qui a toujours de la famille en Ontario et en Alberta.

PHOTO ROY ROCHLIN, GETTY IMAGES, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Maye Musk à la Semaine de la mode de New York en février 2020

C’est son fils Elon qui voulait déménager au Canada, car il voulait approfondir son intérêt pour l’informatique. Il a eu son premier ordinateur à 12 ans, en 1983, et a créé le jeu Blastar quelques mois plus tard. Maye Musk a su très tôt, vers 3 ans, que son fils était doué. Elle le surnommait l’Encyclopédie parce qu’il avait lu l’Encyclopædia Britannica et qu’il se souvenait de tout.

« Vous savez, il y a beaucoup de génies qui restent dans leur sous-sol à inventer toutes sortes de choses sans réussir à les appliquer. Je suis heureuse de voir ce qu’Elon a réussi à faire, dit-elle. Beaucoup de gens me posent des questions sur Elon, mais je réponds toujours que j’ai trois enfants qui ont réussi. Ma fille Tosca a créé la plateforme Passionflix et réalise des comédies romantiques, et Kimbal a fondé The Kitchen et Big Green, il met en place des jardins et potagers pédagogiques dans les écoles de quartiers défavorisés. » Elle a toujours laissé ses enfants développer leurs passions et intérêts, tout en les encourageant.

Aujourd’hui, Maye Musk vit à New York, seule, avec son chien, et est très heureuse. Elle profite de ses enfants et petits-enfants. « J’ai 74 ans, je suis bien dans ma peau, j’aime ce que je fais, je m’amuse et j’espère continuer longtemps ! Peut-être est-ce le secret de mon bonheur ? »