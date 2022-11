Aperçu des évènements prévus samedi au Salon du livre de Montréal.

Souvenirs nocturnes de Dany Laferrière

Bon nombre de grands entretiens sont prévus au cours de la fin de semaine, et celui avec l’a­cadémi­cien Dany Lafer­rière démarre la journée ce samedi. Point de départ : la nuit, refuge des poètes et des artistes, avec son plus récent roman dessiné, Dans la splen­deur de la nuit, inspiré de ses souvenirs de Port-au-Prince et Petit-Goâve.

De 10 h à 10 h 45, à l’Espace littéraire

Pour les amateurs de science-fiction

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Farah Alibay a publié cette année Mon année martienne.

Les auteurs Bernard Werber et Michel Jean, ainsi que l’ingénieure en aérospatiale de la NASA Farah Alibay (qui a publié son autobiographie cette année), sont de vrais passionnés de sci­ence-fic­tion. Dans ce club de lecture insolite intitulé Bien plus que des extraterrestres, ils nous font découvrir des œuvres québé­cois­es ou étrangères qui les ont marqués et discutent de ce qui les attire autant dans le genre.

De 13 h à 14 h, à l’Agora

Dans l’univers de David Mitchell

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL L’écrivain britannique David Mitchell discutera samedi de son tout nouveau livre, Utopia Avenue, avec l’éditeur d’Alto Antoine Tanguay.

L’écrivain britannique David Mitchell, auteur du roman Cartographie des nuages, discutera avec l’éditeur d’Alto Antoine Tanguay de son tout nouveau livre, Utopia Avenue, qui nous entraîne dans le milieu du rock psy­chédélique londonien des années 1960. Un voyage musical inédit auprès d’illustres musiciens comme David Bowie, John Lennon, Leonard Cohen et Janis Joplin.

De 16 h 45 à 17 h 30, à l’Agora