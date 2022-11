Le Salon du livre bat son plein jusqu’au 27 novembre au Palais des congrès. Pour vous aider à faire des choix, voici nos suggestions d’activités.

Une matinée d’histoires pour les tout-petits

L’autrice et ani­ma­trice Tania Bal­a­di invite les moins de 5 ans (et leurs parents) dans sa petite cabane remplie de livres où elle leur raconte des histoires peuplées de personnages merveilleux. À noter qu’elle sera également au rendez-vous vendredi et dimanche matin.

De 10 h à 12 h, à l’Espace des tout-petits

Entre lumière et littérature

Entre poésie et essai, bande dess­inée et réc­it de vie, les auteurs Mathieu Bélisle, Denise Desautels, Catherine Ocelot et Philippe Néméh-Nombré comptent explorer, lors de la table ronde L’insaisissable désir de vivre, ce désir de vivre qui émane de leurs œuvres et qui entraîne le courage nécessaire pour se sortir de la noirceur et retrouver la lumière.

De 13 h 15 à 14 h 15, à l’Espace littéraire

Au cœur des maux et des mots

Com­ment la lit­téra­ture racon­te-t-elle les maux du corps, la guéri­son, le soin et la douleur physique et psychologique ? Jennifer Bélanger, Martine Delvaux, Marianne Marquis-Gravel et Maya Cousineau-Mollen (qui a remporté la semaine dernière le Prix du Gouverneur général pour son deuxième recueil de poésie, Enfants du lichen) en discuteront autour de la table ronde Comment raconter nos corps accidentés ?.

De 16 h à 17 h, à l’Espace littéraire