Bien que des sections de clôture aient commencé à être installées autour du Palais des congrès de Montréal en vue de la COP15, les gens pourront accéder sans problème au Salon du livre de Montréal, qui a lieu du 23 au 27 novembre.

« Les accès au Palais des congrès et au Salon du livre de Montréal sont ouverts ; c’est ce qu’il faut retenir, indique Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal. Est-ce qu’il pourrait y avoir quelques mini-détours ? Il se peut que ce soit le cas : ils installent la clôture, c’est en mouvement. Mais tout le monde est mobilisé en ce moment et tout le monde sait que le Salon du livre de Montréal doit demeurer accessible, et il est donc accessible. »

Depuis une semaine, des ouvriers s’affairent autour du Palais des congrès de Montréal, dans le centre-ville. À tour de rôle, des voies de circulation sont fermées pour y installer les bases de très hautes clôtures qui sécuriseront le site lors de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique, du 7 au 19 décembre. La circulation des voitures et des autobus est donc en partie entravée dans le secteur de l’avenue Viger et des rues Saint-Antoine et Saint-Urbain. Les passants peuvent déjà apercevoir des sections des imposantes clôtures ainsi qu’une présence policière.

Cela dit, le Palais des congrès est ouvert et accessible comme à l’habitude, et il le sera tout au long du Salon du livre, qui s’ouvre mercredi. Mardi matin, les éditeurs s’activaient au Salon du livre de Montréal, déballant les cartons et plaçant les livres sur les étagères, indique Olivier Gougeon.

« Il n’y a pas d’entrave qui empêche d’entrer à l’intérieur du Palais des congrès avant le début des activités de la COP15, explique Olivier Gougeon. Quelqu’un qui vient à pied va peut-être devoir tout simplement longer une clôture jusqu’à l’entrée pour ensuite aller à l’intérieur du Palais. Quelqu’un qui vient en voiture va peut-être devoir faire un détour pour accéder au stationnement, mais les stationnements sont ouverts. Quelqu’un qui vient en métro n’a absolument aucune entrave – l’entrée de métro arrive directement au niveau 1 du Palais des congrès. »

La station de métro Place d’Armes, qui débouche à l’intérieur du Palais des congrès, fermera le 1er décembre seulement, pendant trois semaines, à la demande des autorités.

Soulignons que des étudiants se sont dotés d’un mandat de grève pour faire entendre leurs préoccupations envers ce qu’ils considèrent comme un manque d’action politique envers le climat et la biodiversité.