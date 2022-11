Critique d'Envies

Où sont les femmes ?

Anne-Marie Desmeules est une poète essentielle parmi celles qui se penchent régulièrement sur la réalité des femmes. Dans la foulée de ses recueils Le tendon et l’os (L’Hexagone, prix du Gouverneur général et des libraires en 2019) et Nature morte au couteau (Quartanier, 2020), ce nouvel ouvrage fait penser à la démarche de la regrettée Josée Yvon en abordant ce qui frémit de plus vulnérable en elles.