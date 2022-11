La Québécoise Élise Gravel a remporté mercredi à Toronto le Prix Vicky Metcalf, qui couronne le travail d’un auteur ou d’une autrice de littérature jeunesse.

Stéphanie Morin La Presse

Celle qui a notamment écrit et illustré La patate à vélo, Tu peux et C’est mon corps a de plus reçu une bourse de 25 000 $.

Ce prix a été décerné lors de la soirée annuelle de remise des prix Writer’s Trust, où sept auteurs et autrices ont été récompensés.

Le prestigieux prix Atwood Gibson décerné à la meilleure œuvre de fiction a été remis à Nicholas Herring pour son premier roman intitulé Some Hellish. Ce prix était assorti d’une bourse de 60 000 $. Rima Elkouri, journaliste à La Presse, était en nomination pour son roman Manam, traduit par Phyllis Aronoff et Howard Scott. Le Québécois Kevin Lambert était aussi en lice pour Querelle of Roberval (Querelle de Roberval, dans une traduction de Don Winkler). Les autres finalistes étaient Darcy Tamayose pour Ezra’s Ghosts et Saeed Teebi pour Her First Palestinian.

Le prix pour le meilleur essai a été attribué à Dan Werb pour The Invisible Siege : The Rise of Coronaviruses and the Search for a Cure.