Le seul membre survivant du groupe Les BB, Alain Lapointe, a collaboré étroitement à La folle aventure des BB, biographie romancée signée par l’autrice Nathalie Roy. On dit « biographie romancée », car la jeunesse de Patrick Bourgeois, François Jean et Alain Lapointe et l’ascension du trio à succès qu’ils formeront au tournant des années 1990 sont racontées dans une forme très proche du roman : une suite de scènes dynamisées par de très nombreuses reconstitutions de dialogues.

Alexandre Vigneault La Presse

Ce choix est totalement assumé par l’autrice, qui admet dans une note placée à la fin du livre avoir aussi pris « certaines libertés avec les dates et les lieux ». Il donne cependant l’impression d’avoir affaire à une version édulcorée de l’histoire d’un groupe qui n’était pas connu pour son penchant pour les tisanes à la camomille. Le flirt avec la drogue (la cocaïne, notamment) est rapidement évoqué dans la première partie du livre jusqu’à un chapitre au titre qui fait sourciller : « Nous avons évité l’enfer de la drogue ».

L’affirmation est contraire à ce que le batteur François Jean a vécu et dit ouvertement : il consommait à l’époque des BB. Parfois beaucoup. Ce passage met en relief les mensonges et demi-vérités qui ont contribué à forger et à entretenir l’image du groupe au fil des ans — et que l’autrice raconte, sans trop s’y attarder. L’aventure des BB a été folle, en effet, et rappelle une époque où le vidéoclip était roi et où la chanson québécoise commençait à reprendre de l’élan après la longue déprime post-référendaire.

Ce récit, bien que doté d’un bon souffle, entretient dans sa forme même un doute qu’il ne parvient jamais à dissiper totalement : les choses se sont-elles vraiment passées comme ça ?