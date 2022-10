Nobel de littérature

New York fait honneur à Annie Ernaux

(New York) Étudiée et traduite depuis 30 ans aux États-Unis, la lauréate 2022 du prix Nobel de littérature Annie Ernaux a eu lundi soir les honneurs de New York, acclamée au centre culturel français et accueillie avec son fils au festival du film de la ville pour leur documentaire familial.