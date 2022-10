(New York) Un prix littéraire portera désormais le nom d’une autrice à succès : Michelle Obama.

Hillel Italie Associated Press

La maison d’édition Penguin Random House a annoncé mercredi qu’elle renommerait l’un de ses prix en l’honneur de l’ancienne première dame. D’autres prix ont été renommés et portent maintenant le nom de la poétesse Amanda Gorman et de l’autrice Maya Angelou.

Chaque année, le prix Michelle Obama offrira une bourse de 10 000 $ US à un élève d’une école publique qui aura composé une œuvre autobiographique en anglais.

Les mémoires de Michelle Obama, Becoming (Devenir), ont été publiées en 2018 et se sont vendues à plus de 17 millions d’exemplaires dans le monde. Le prochain livre de l’ex-première dame, The Light We Carry sort le mois prochain.

Dans un communiqué diffusé par la maison d’édition, Obama a dit comprendre comment il peut être angoissant de parler de sa vie à tout le monde.

Mais elle ajoute que de partager sa propre histoire peut devenir un « outil puissant »

« Cela nous permet d’exploiter les choses qui nous distinguent et nous aide à voir le monde comme l’endroit nuancé, désordonné et magnifique qu’il est. C’est pourquoi je suis si enthousiaste à propos de ce nouveau prix, et j’ai hâte de lire ce que cette prochaine génération de jeunes écrivains partagera avec nous tous », a-t-elle soutenu.

Le programme de prix de Penguin Random House, auparavant appelé Creative Writing Awards, a été créé en 1993 et a offert plus de 2,8 millions à des élèves de l’école secondaire publique. Les prix sont maintenant cogérés par l’organisation We Need Diverse Books.