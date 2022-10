Le Conseil des arts du Canada a dévoilé mercredi matin l’identité des finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général.

Laila Maalouf La Presse

Cinq titres ont été sélectionnés dans la catégorie Romans et nouvelles : Jardin radio, de Charlotte Biron (Le Quartanier), Les ombres blanches, de Dominique Fortier (Alto), Mille secrets mille dangers, d’Alain Farah (Le Quartanier), Sans refuge, de Maryse Andraos (Le Cheval d’août) et Tableau final de l’amour, de Larry Tremblay (La Peuplade).

Dans la catégorie Essais, les finalistes sont Armer la rage : Pour une littérature de combat, de Marie-Pier Lafontaine (Héliotrope), La source et le roseau, de Jean-François Beauchemin (Druide), La Voie romaine, de Sylveline Bourion (Boréal), L’habitude des ruines : Le sacre de l’oubli et de la laideur au Québec, de Marie-Hélène Voyer (Lux Éditeur) et Tu vois ce que je veux dire ? Illustrations, métaphores et autres images qui parlent, de Clément de Gaulejac (Les Presses de l’Université de Montréal).

Les autres catégories primées sont Poésie, Théâtre, Littérature jeunesse, Livres illustrés et Traduction de l’anglais vers le français.

« Les Prix littéraires du Gouverneur général illustrent le dynamisme et le constant renouvellement de notre scène littéraire. La quantité, la qualité et la diversité des livres que le Conseil des arts du Canada a reçus confirment la force créatrice de celles et ceux qui consacrent leur vie à la littérature », a souligné Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada.

En tout, 70 finalistes ont été choisis en français et en anglais. Chacun d’entre eux remporte la somme de 1000 $.

Les lauréats des sept catégories seront annoncés le 16 novembre.