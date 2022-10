Près de six ans après sa mort, Leonard Cohen n’a toujours pas dit son dernier mot.

Alexandre Vigneault La Presse

Après le recueil The Flame (2018) et l’album Thanks for the Dance (2019), voici que paraît A Ballet of Lepers, court roman accompagné de nouvelles et d’un texte dramatique qui datent tous d’avant la publication de The Favourite Game (1963).

Le roman A Ballet of Lepers (traduction libre : Un ballet de lépreux), qui donne son titre au livre, est la pièce de résistance. Les nouvelles qui le suivent sont présentées dans l’ordre chronologique établi par Alexandra Pleshoyano, spécialiste de l’œuvre du poète montréalais.

A Ballet of Lepers montre un homme dans la trentaine qui doit accueillir dans la minuscule chambre qu’il occupe à Montréal un grand-père un peu gâteux qu’il ne savait pas toujours vivant. Son arrivée ne va pas seulement bousculer son quotidien, elle va aussi lui donner l’impulsion de laisser libre cours à certaines de ses envies les plus malsaines : il cherchera en effet à venger – ou peut-être à transcender ? – son sentiment de vacuité en humiliant un inconnu et en maltraitant sa maîtresse.

Il y a dans A Ballet of Lepers une grande violence, une haine de soi projetée sur les autres. Une grande solitude aussi. Ce court roman creuse déjà des thèmes que le poète et chanteur polira toute sa vie : rallier le sacré et le profane, la recherche du Salut à travers la sexualité, l’amour idéalisé, le sentiment d’aliénation, mais aussi une quête d’absolu.

Les textes, également empreints de cette ironie indissociable du regard que Leonard Cohen posait sur les choses, ont pour la plupart été écrits à Montréal à partir de 1956 et quelques-uns datent de l’époque où il a vécu sur l’île grecque Hydra, sur la mer Égée.