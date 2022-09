Nuit noire

L’appel du ciel (8/10)

Flottant dans le brouillard de notre époque, l’ignorance et la peur peuvent gagner quiconque songe en même temps aux guerres, aux virus mortels et à la planète moribonde. Joël Pourbaix y échappe en levant les yeux vers le ciel. Il fouille sans repos l’infini... et plus loin encore, oserait-on ajouter.