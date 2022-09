Les traductions anglaises des livres Manam de Rima Elkouri et Querelle de Roberval de Kevin Lambert figurent dans la courte liste du Atwood Gibson Writers’Trust Fiction Prize, qui récompense l’auteur du meilleur roman ou recueil de nouvelles canadien en anglais de l’année.

Émilie Côté La Presse

En 2021, ce prix littéraire du Writers’Trust of Canada a été rebaptisé en l’honneur de deux de ses cofondateurs, Margaret Atwood et Graeme Gibson.

Outre les auteurs québécois Rima Elkouri et Kevin Lambert, les autres finalistes sont Nicholas Herring (pour son livre Some Hellish), Darcy Tamayose (Ezra’s Ghosts) et Saeed Teebi (Her First Palestinian). Le gagnant, dont le nom sera dévoilé le 2 novembre, remportera une bourse de 60 000 $.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’auteur Kevin Lambert

Donald Winkler signe la traduction en anglais de Querelle de Roberval de Kevin Lambert, alors que Phyllis Aronoff et Howard Scott ont assuré celle de Manam de Rima Elkouri, roman inspiré de la vie de ses ancêtres qui ont survécu au génocide arménien.

La version anglaise de Manam est parue chez Mawenzi House en octobre 2021. Le roman a aussi été traduit en espagnol et le sera sous peu en arabe.

De son côté, Kevin Lambert vient de sortir le roman Que notre joie demeure, dans lequel il dénonce les injustices de la richesse et des privilèges.