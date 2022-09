La guerre n’empêchera pas la tenue de la Foire du livre de Lviv, la plus importante d’Ukraine. Margaret Atwood et Neil Gaiman figurent parmi les écrivains internationaux qui feront le voyage pour cette 29e édition.

Alexandre Vigneault La Presse

« Nous souhaitons mettre en lumière ce qui se passe en Ukraine et pourquoi. Et nous l’expliquons avec l’aide de la culture, écrit Sofia Chelak, traductrice et curatrice du festival de littérature sur le site officiel de l’évènement hébergé par un partenaire britannique. Nous voulons montrer au public ukrainien à quel point les artistes du monde entier son solidaire avec nous, que les auteurs ukrainiens et leurs voix sont plus que jamais nécessaires et valorisées. »

L’écrivaine canadienne Margaret Atwood, qui a remporté en 2019 le Booker Prize pour Les testaments, la suite de La servante écarlate, se rendra sur place. « La guerre de Poutine est une attaque contre la démocratie et la liberté, non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier, écrit-elle sur le site de la Foire du livre de Lviv. Puisse ce théâtre d’idées et de talents en inspirer davantage à faire entendre leurs voix. »

Margaret Atwood fait partie des 1000 auteurs qui ont signé en février une lettre ouverte du PEN International, une association d’écrivains, demandant la fin de l’invasion russe et exprimant sa solidarité avec le peuple ukrainien. Neil Gaiman fera aussi le voyage, tout comme le Nobel de littérature tanzanien Abdulrazak Gurnah.

Le Foire du livre de Lviv se tient cette année avec la collaboration du Hay Festival britannique, qui prend en charge la transmission en ligne de 15 évènements gratuits et a collaboré au programme. Son site internet héberge aussi une version anglaise de la programmation. La ville de Lviv se trouve dans l’ouest e l’Ukraine, près de la frontière polonaise, à plus de 500 km de Kyiv.