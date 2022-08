Concours La Presse – Salon du livre de Montréal

À la rencontre d’un personnage

Quel personnage de livre de fiction auriez-vous aimé rencontrer dans la vraie vie et pourquoi ? C’est à cette question que les élèves du secondaire, les cégépiens et les étudiants à l’université étaient invités à répondre dans le cadre du concours À la rencontre d’un personnage. Plus de 70 écrits nous ont été soumis, parmi lesquels le jury du concours a choisi deux textes gagnants. Les voici.