(Paris) Les éditions françaises Plon vont rééditer en novembre la correspondance de Marcel Proust pour la première fois depuis une vingtaine d’années, lançant pour l’occasion une collection de luxe, ont-elles annoncé vendredi.

Agence France-Presse

Le coffret de cinq volumes doit paraître le 3 novembre, à l’approche du centenaire de la mort de l’auteur.

Le tirage est de 2000 exemplaires, avec postface du biographe de Proust, Jean-Yves Tadié et fac-similé de certaines lettres manuscrites.

« Ce travail d’orfèvre fut publié par les éditions Plon en 21 volumes entre 1970 et 1993 », a rappelé la maison d’édition dans un communiqué.

Cet ouvrage monumental était le travail d’une vie d’un universitaire américain, Philip Kolb, qui était allé voir patiemment tous ceux dont il pensait qu’ils détenaient des lettres de l’écrivain. Il est décédé en 1992.

Augmentée de lettres retrouvées depuis, la nouvelle édition est présentée par Thierry Laget, autre spécialiste de Proust qui publiera par ailleurs un beau-livre sur Proust et les arts (éditions Hazan) en octobre.

Outre son cycle romanesque À la recherche du temps perdu, Proust était un épistolier prolifique et très apprécié de ses contemporains. Philip Kolb avait amassé plus de 5000 lettres, qui s’étalaient sur plus de 10 000 pages.

Cette correspondance permet à Plon de lancer la collection La Prestigieuse, où sont prévus ultérieurement le journal du peintre Eugène Delacroix et la correspondance de la reine Marie-Antoinette.