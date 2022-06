Tout le monde a des secrets. Même dans les familles en apparence parfaites.

Laila Maalouf La Presse

Lorsque Joy Delaney, une retraitée qui habite avec son mari dans une banlieue aisée de Sydney, s’absente sans donner signe de vie après avoir envoyé à ses enfants un texto confus, ceux-ci en viennent à envisager le pire : leur père pourrait-il être responsable de sa disparition ? Dans ce nouveau roman qui est sans doute son plus réussi depuis Petits secrets, grands mensonges, l’Australienne Liane Moriarty navigue entre passé et présent et varie les points de vue de façon à construire un suspense à la fois drôle et dramatique. Les vieilles rancœurs et les ressentiments ressurgissent ; les blessures qui n’ont jamais cicatrisé aussi, comme les déceptions de cette mère on ne peut plus ordinaire qui réussit à incarner les luttes matrimoniales de toute une génération de femmes dévouées à leur famille, mais complètement démunies lorsque vient le temps de « profiter » de la retraite. Avec ses personnages irrésistibles, Set et match ! nous immerge dans la complexité des relations familiales et dans l’intimité d’un clan soudé qui est loin d’être parfait, mais qui ne pourrait paraître plus vrai.