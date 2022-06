Faux rebonds

Le match de la vie ★★★½

Les adeptes de littérature sportive, c’est l’évidence, écrivent moins sur le sport que sur la vie. Avec Faux rebonds, son troisième livre, James Hyndman célèbre certes la beauté même du tennis, ce sport qu’il affectionne depuis l’enfance, mais s’en sert aussi comme d’une métaphore féconde. Et soudainement, le tennis n’est plus seulement qu’une affaire de raquette et de balles, mais de filiation, d’amour, de courage et d’orgueil.