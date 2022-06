Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Laila Maalouf La Presse

Pavillons

Une plateforme pour les auteurs d’ici

Les auteurs et autrices d’ici ont désormais une nouvelle vitrine pour donner libre cours à des créations littéraires uniques. Développée par Myriam Comtois, Marie Lamarre et Annabelle Moreau, la plateforme Pavillons héberge déjà les projets d’écriture de 4 créateurs, alors que 10 autres sont attendus prochainement. Proposés sous forme de feuilletons, ces écrits emprunteront diverses avenues – essai, fiction, récit, poésie, critique, chronique, bande dessinée… –, en solo, en duo ou en collectifs en anglais et en français. On peut accéder gratuitement à la plateforme ou s’abonner pour avoir droit à la totalité du contenu (de 2 $ à 4 $ par mois). Au menu du mois de juin, les textes de Martine Delvaux, Marie-Sissi Labrèche, Maya Ombasic, Sophie Voillot, Catherine Voyer-Léger, Patrick Senécal et Mélissa Verreault, parmi tant d’autres.

Évènement

La littérature autochtone à l’honneur en juin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Jocelyn Sioui vient de faire paraître son nouveau livre, Frétillant et agile, aux éditions Hannenorak.

À l’occasion de la deuxième édition de l’initiative En juin : Je lis autochtone !, plus d’une trentaine de causeries et d’activités littéraires sont organisées ce mois-ci dans les bibliothèques publiques et des librairies indépendantes de la province. Parmi tant d’autres évènements, on note le lancement des nouveaux titres Bienvenue, Alyson, de J. D. Kurtness, et Frétillant et agile, de Jocelyn Sioui. Des rencontres avec Maya Cousineau Mollen, Isabelle Picard et Joséphine Bacon sont également prévues, en plus d’un cabaret littéraire et musical – le Cabaret du Trickster, le 14 juin à Montréal et le 20 juin à Québec.

Évènement

Le Festival de la poésie de Montréal dévoile le lauréat de son prix annuel

Jadis je disait Jean Portante Editions PHI

C’est le poète luxembourgeois Jean Portante qui a remporté le Prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal pour son recueil Jadis je disait. Il a été choisi parmi 10 titres retenus en seconde sélection et parmi lesquels figuraient notamment Mes forêts, d’Hélène Dorion, et Au couchant de la terre promise, de Jean Sioui. Le Festival de la poésie de Montréal se tient jusqu’à dimanche – dernière journée pour profiter de son Marché de la poésie, dans le Mile End.

Appareils mobiles

Une application pratique pour Prêt numérique

PHOTO FOURNIE PAR BIBLIOPRESTO La plateforme Pretnumerique

La plateforme Pretnumerique possède désormais une toute nouvelle application pour appareils mobiles beaucoup plus simple et facile d’accès. Le nombre d’étapes à franchir pour avoir accès à un livre numérique a ainsi été réduit dans le but de faciliter les emprunts et la consultation des livres. Lancé en 2012, le service est utilisé par la majorité des bibliothèques publiques du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi que par plusieurs établissements d’enseignement collégial et universitaire de la province. Il donne accès à 480 000 titres francophones (dont plus de 51 000 titres québécois) et à 464 000 titres anglophones.

Nouveauté

Un Armand Gamache à l’automne

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Des titres de Louise Penny

La 18e enquête du célèbre Armand Gamache, créé par Louise Penny, n’aura pas tardé à voir le jour. Baptisé A World of Curiosities, ce nouveau titre paraîtra le 29 novembre prochain dans sa version originale en anglais, a annoncé l’autrice. La date de la parution française reste à confirmer. Le dernier roman mettant en scène l’inspecteur-chef de la Sûreté du Québec (La folie des foules) était paru en novembre dernier en français, chez Flammarion Québec.

Blackwater

Une saga en six tomes chez Alto

La crue (de la série Blackwater) Michael McDowell Alto

La maison d’édition de Québec fera paraître d’ici juillet les six tomes de la saga familiale Blackwater, de l’Américain Michael McDowell. Cette fresque épique qui se déploie sur cinq décennies, dans le sud de l’Alabama, promet une atmosphère unique, empreinte de fantastique, à la croisée des univers de Gabriel García Márquez et de Stephen King. Les deux premiers tomes de la série Blackwater sont déjà parus, alors que les deux suivants sont prévus pour le 7 juin et les deux derniers, en juillet.