L’averti : La naissance d’une dynastie

Vanessa Léger remporte le Combat national des livres

Le roman La naissance d’une dynastie, premier volet de la trilogie L’averti de l’autrice d’origine acadienne Vanessa Léger, est devenu vendredi le grand gagnant du Combat national des livres, édition 2022, animé par Marie-Louise Arsenault dans le cadre de l’émission Plus on de fous, plus on lit !